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'İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı'

'İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı' 1111

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sosyal medya fenomeni Gökçe Yıldırım telefon ile bağlandı. Eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını iddia eden Yıldırım: ‘İrem sevgilimi elde etmek için çok uğraştı’ dedi.

 