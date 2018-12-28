İrem Derici'den 'Demet Akalın' açıklaması...

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Nişantaşı City's AVM'nin valesinden aracını teslim alırken objektiflere takıldı.

Gazetecilerin ayaküstü soruları karşısında "Ne olursunuz bana soru sormayın çünkü her şeye cevap veriyorum" diyerek ricada bulundu.

Demet Akalın'ın kendisini sevmediğini açıklaması ile ilgili soru karşısında "Ne olur kızıştırmayın. Bu gündemden baya uzak bir konu. Yazacağımı yazdım zaten. 6 yıl oldu 7. yılıma giriyorum ben kimseyle polemiğe girmedim ve girmem. Ben herkesi çok seviyorum. Ben kendi evimde oturan bir tipim. Benim zararım hep kendime" dedi.

2018 kendisi için nasıl geçtiği ile ilgili "Aşırı üzerime geldiler. Geldiler ve resmen beni evlere kapattılar. Farkındaysanız hiç dışarıya çıkmıyorum" diyen Derici'ye "Kimler üzerinize geldi, üzerinize gelenler sanat camiasında olan birileri mi?" sorusuna "Rahmetli Michael Jackson, Madonna, Rihanna kafayı bana taktı, konuşmayalım geçmiş bitmiş şeyleri gerek yok" şeklinde cevap verdi.

Derici, "2019 da aşk beklentiniz var mı?" şeklindeki soruya ise "Aşk meşk istemiyorum hiç bir şey. Oluyor da ne oluyor. İyi böyle tek tabanca. Ne beklentisi M30 otobüsü mü bekliyoruz?" diye cevap verdi.