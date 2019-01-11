İrem Helvacıoğlu için karar verildi

Yapımcı Osman Sınav, İrem Helvacıoğlu'nun diziden ayrılmayacağını açıkladı.

İzin almadan 'O Ses Türkiye'nin çekimlerine katılan İrem Helvacıoğlu'nın başrol oynadığı 'Sen Anlat Karadeniz'in kadrosundan çıkarılacağı iddia edildi. Açıklama yapan yapımcı Osman Sınav, "İrem'in hatası yüzünden diğer çalışanların ekmeğiyle oynamam" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye'nin çekimlerine yapımcıdan izinsiz katılan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'den ayrılacağı iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan Osman Sınav, "Bir kişinin hatası yüzünden diğer çalışanların ekmeğiyle oynayamam" dedi.

O SES TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINDAN KALDIRILDI

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' de çatlamalar başladı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun izin almadan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerine katılarak şarkı söyledi. Ancak görüntülere dizinin yapımcısı Osman Sınav'dan veto geldiği için yayından kaldırıldı.