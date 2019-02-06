İrem ve Ataberk...

İrem Derici-Ataberk Özdene birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İrem Derici'den sürpriz bir hamle geldi!

İrem Derici'nin dansçısı olarak adını duyuran Ataberk Özdene, YouTuber Gökçe Yıldırım'la sevgiliyken Derici ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisini aldatan Özdene ve Derici eleştirilerin hedefi olmuştu.

İkilinin birlikteliği hâlâ konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Şarkıcı, sevgilisi Ataberk Özdene ile birlikte yer aldığı bütün fotoğrafları Instagram hesabından sildi.

Derici'nin bu hareketi, ''Ayrıldılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.