"IRKÇI SALDIRILAR KKTC BAYRAĞI'NIN DALGALANMASINA ENGEL OLMAYACAK!
Akar:Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın adada dalgalanmasına asla engel olamayacak
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TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündem ilişkin açıklamalarda bulundu.
– Akar, KKTC bayrağının yakılmasına ilişkin, “En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak.” ifadelerini kullandı.
Etiketler : TC Milli Savunma Bakanı, Hulusi Akar, ırkçı saldırılar
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