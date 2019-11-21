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  3. "IRKÇI SALDIRILAR KKTC BAYRAĞI'NIN DALGALANMASINA ENGEL OLMAYACAK!
"IRKÇI SALDIRILAR KKTC BAYRAĞI'NIN DALGALANMASINA ENGEL OLMAYACAK!

"IRKÇI SALDIRILAR KKTC BAYRAĞI'NIN DALGALANMASINA ENGEL OLMAYACAK!

Akar:Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın adada dalgalanmasına asla engel olamayacak

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TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündem ilişkin açıklamalarda bulundu.

– Akar, KKTC bayrağının yakılmasına ilişkin, “En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak.” ifadelerini kullandı.

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