Irmak Ünal, pozlarıyla iç ısıttı! Bali'ye yerleşen oyuncu Instagram'dan paylaştı...
Irmak Ünal, pozlarıyla iç ısıttı! Bali'ye yerleşen oyuncu Instagram'dan paylaştı...
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Ünlü oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar alarak Türkiye'yi terk edip, Bali'ye yerleşti. Ünlü oyuncu, Bali'de çektirdiği fotoğraflarıyla övgü aldı.
Çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, havuzdan pozlar paylaştı. Mayosuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan yayınlayan oyuncu, kareleriyle olay yarattı.
Sporunu hiç aksatmayan Irmak, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu pozlara, "Pil dolu" diye yazdı.
Ünal'ın nefes kesen fotoğraflarına, sevenleri de övgüler yağdırdı.
acunn.com
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