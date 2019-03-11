İRSEN KÜÇÜK ÇARŞAMBA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Kıbrıs Türk siyasetine uzun yıllar hizmet eden, eski Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlarından İrsen Küçük dün sabah hayatını kaybetti.Küçük’ün ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı.

İrsen Küçük’ün naaşı Çarşamba günü Cumhuriyet Meclisinde düzenlenecek Devlet töreniyle defnedilecek.

27 Aralık’tan beri gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren İrsen Küçük, 20 Şubat’ta taburcu olarak evine dönmüş ancak 2 Mart’ta kötüleşmesi nedeniyle tekrar Merkez’e yatırılmıştı.