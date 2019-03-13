İRSEN KÜÇÜK DEFNEDİLİYOR!

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Küçük, UBP’den sonra yıllarca görev yaptığı Cumhuriyet Meclisi’ne götürüldü. KKTC protokolü, Türkiye’den gelen yetkililer ve ailesi ile sevdikleri İrsen Küçük için saygı duruşu ve geçişi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilen konuşmaların ardından İrsen Küçük’ün naaşı önünde saygı geçişi yapıldı.