İRSEN KÜÇÜK YOĞUN BAKIMDA!

Eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi

İrsen Küçük’ün Güney Kıbrıs’taki Amerikan Kalp Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi ediliyor. Eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Küçük, 2016 yılında İstanbul’daki Florence Nightingale hastanesinde bypass ameliyatı olmuştu.