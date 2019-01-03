İRSEN KÜÇÜK YOĞUN BAKIMDA!
İrsen Küçük yoğun bakımda
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Eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi
İrsen Küçük’ün Güney Kıbrıs’taki Amerikan Kalp Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi ediliyor. Eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi.
Küçük, 2016 yılında İstanbul’daki Florence Nightingale hastanesinde bypass ameliyatı olmuştu.
Etiketler : İrsen Küçük, kalp rahatsızlığı, yoğun bakım
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