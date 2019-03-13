İRSEN KÜÇÜK’E VEDA

UBP eski Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük için bugün iki ayrı tören düzenleniyor.



İlk tören, yıllarca hizmet verdiği UBP Lefkoşa İlçe Binası (Atatürk Meydanı/Sarayönü) önünde saat 09.30’da gerçekleşecek.



Ardından saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde İrsen Küçük için Devlet Töreni yapılacak.



Törenlerin ardından Küçük’ün naaşı, İsmail Safa Camii’de kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



27 Aralık’ta gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren İrsen Küçük, 20 Şubat’ta taburcu olarak evine dönmüş ancak 2 Mart’ta kötüleşmesi nedeniyle tekrar Merkez’e yatırılmış 10 Mart pazar günü vefat etmişti.



BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK



Polis, merhum Başbakan İrsen Küçük’ün cenaze töreni nedeniyle Lefkoşa’da bazı yolların trafiğe kapatılacağını, bazı noktalarda ise trafikteki akışın kontrollü olacağını duyurdu.



Polisin açıklamasına göre, 09.00- 11.30 saatleri arasında kapalı olacak yollar şöyle:

“Cemal Gürsel Caddesi’nin Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünden Şehitler Abidesine kadar olan kısmı, Bedrettin Demirel Caddesi’nin, Şehitler Abidesi ile KKTC Merkez Bankası arasında kalan kısmı, İkinci Selim Caddesi’nin Ledra Palas trafik ışıklarından Şehitler Abidesi’ne kadar olan kısmı, Sarayönü Sokak’ın Ledra Palas trafik ışıklarından Sarayönü UBP merkezine kadar olan kısmı.”



Polisin açıklamasına göre, saat 10.30’dan defin işleminin bitimine kadar Fuar Kavşağı ile Yakın Doğu Çemberi arasındaki ulaşım, yolun sağ şeridinden sadece Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yönüne gidiş olarak verilecek.



YDÜ’den çıkan araçlar ise Dikmen istikametine yönlendirilecek. Dikmen’den Lefkoşa’ya gelmek isteyen sürücüler için ulaşım Boğazköy veya Taşkent üzerinden sağlanacak. Ayrıca cenaze aracının seyri sırasında, güzergâh üzerinde bulunan bazı kavşaklar kısa süreliğine trafik akışına kapatılacak.