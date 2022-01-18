İş arkadaşı tecavüz etsin diye karısına uyuşturucu verdi

Singapur'da meydana gelen kan dondurucu olay, büyük tepki çekti. İsmi açıklanmayan bir adam, karısına tecavüz etmesi için anlaştığı iş arkadaşını evine getirdi. Bu sırada karısı mayışmıştı ve gözleri bağlıydı. Ancak kadının gözlerini açması, ikilinin oyununu bozdu.

Singapur'da evli ve 3 çocuk babası bir adamın yaptıkları pes dedirtti. 2017 yılında iş arkadaşına ilginç bir teklifle giden adam, karısına tecavüz etmesini talep etti. İş arkadaşı önce bu talebi şaşkınlıkla karşıladı ancak daha sonra kabul etti. İkili, iş yerinde bir süre daha arkadaşlık ilişkisini geliştirdikten sonra planlarını devreye soktu.

GECE, ARKADAŞINI EVE ALDI

Adam, bir gece vakti evde çocukları ve bakıcıları uyuduğu sırada arkadaşını eve aldı. Şahıs, sessizce çiftin yatak odasına doğru girdi ve yatakta gözleri bağlı şekilde duran kadına doğru yöneldi. Ancak şahsın kadına yöneldiği sırada kadın bir anda gözündeki bandı kaldırdı.

EVDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Şahıs, olayın ardından evden kaçmak zorunda kaldı. Ancak kadın, yaşanılanların peşini bırakmadı. Kocasından adamın kimliğini öğrenen kadın, şikayette bulundu. Mahkemeye çıkarılan iş arkadaşı hakkında tecavüze teşebbüs suçundan hapis cezası talep edildi.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin