İŞ ARKADAŞINI CİDDİ ŞEKİLDE DARP ETMİŞTİ...

Aslanköy’de kavga ettiği iş arkadaşı Derviş Batmazoğlu’nun burun kemiğini kıran sanık Doğan Doğru hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Gamze PİR BAYKUR

Aslanköy’de 2017 yılı Aralık ayı içerisinde faaliyet gösteren Kale Boya isimli iş yerinde kavga ettiği iş arkadaşı Derviş Batmazoğlu’nun yüzüne yumruk atarak burun kemiğini kıran sanık Doğan Doğru hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Doğan Doğru 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Bağırıp küfür ettiği gerekçesiyle Batmazoğlu’yu ciddi şekilde darp etmişti

Aslanköy’de faaliyet gösteren “Kale Boya” isimli işyerinde çalışan sanık Doğan Doğru, 4 Aralık 2017 tarihinde iş arkadaşı olan Derviş Batmazoğlu ile iş anlaşmazlığı yüzünden kavga etmişti. Sanık Doğru, kavga sırasında kendisine diğer iş arkadaşları önünde bağırarak küfür ettiği gerekçesiyle Batmazoğlu’nun yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp etmişti. Ciddi şekilde darp edilmesinin ardından polise giderek şikayetçi olan Batmazoğlu’nun yapılan doktor kontrolünde burun kemiğinin kırıldığı tespit edilmişti.

Suçlu bulundu

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Doğan Doğru’yu aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum edildiği “Vahim zarar” suçu için 7 yıla, “Ciddi darp” suçu için ise 3 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Sağer, işlenen suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu söyledi. Anayasaya göre herkesin barış, güven ve huzur içinde yaşama hakkına sahip olduğunun altını çizen Sağer, yine anayasaya göre herkesin vücut bütünlüğü hakkına da sahip olduğunu vurguladı. Sağer, 2014-2015 ve 2016 yılı verilerine göre “Vahim zarar” suçunun Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemini meşgul eden dördüncü suç türü olduğunu, ancak 2017 yılında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldiğine dikkatleri çekerek, bu tür suçların KKTC’de yaygınlaşan suçlar arasına girdiğini ifade etti. Sağer, sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hapislik cezası olduğunu belirterek, sanığı 4 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

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