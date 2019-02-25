İŞ KAZALARINA TEPKİ!

Sivil toplum örgütleri, dün Gönyeli’de ölümle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili olarak yazılı açıklamalar yaptılar.

Açıklamalarda, hükümete yönelik eleştirilerde bulunulurken, para cezalarının iş güvenliği anlamında caydrıcı olmadığına vurgu yapıldı.

Bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri Gönyeli’de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasına yönelik açıklamada bulundu

Birleşik Kıbrıs Partisi, Basın Emekçileri Sendikası, EL SEN, BES Dev-İş, Sol Hareket ve Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda hükümet iş kazalarını önleyici tedbirleri yeterince almadığı için eleştirildi.

Açıklamalarda hükümete bir daha böyle olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması çağrısı yapıldı.