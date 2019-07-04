İŞ KAZASI!
İnşaattan düştü!
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İskele’de yapımı devam eden Cyprus Premium Otel’in inşaatında çalışan Mehmet Birinci (E-42), profil merdiven üzerinde elektrik tesisatı işi yaptığı sırada 2.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Mehmet Birinci kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
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