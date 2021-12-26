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İş kazası

İş kazası

Alsancak’ta bir otelde iskele üzerinde su tesisat işi yaparken dengesini kaybedip 2.30 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.

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Alsancak’ta bir otelde iskele üzerinde su tesisat işi yaparken dengesini kaybedip 2.30 metre yükseklikten beton zemine düşen Bahattin Alpsoy (E-27) ağır yaralandı.

Dün  saat 14.30 civarlarında meydana gelen kaza neticesinde yaralanan Alpsoy, beyin kanaması teşhisi ile Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde  kontrol altına alındı.

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