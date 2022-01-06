Lastik tamir atölyesinde geçirdiği iş kazasında ağır yaralanan Orhan Yazıcı’nın Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir lastik tamir atölyesinde, Orhan Yazıcı (E-47) kullanımında bulunan otobüsün sağ arka lastiğine hava doldurduğu sırada, lastiğin muhtemelen fazla hava basıncından dolayı patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Orhan Yazıcı’nın hayati tehlikesi bulunuyor.

BRTK