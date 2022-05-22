Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:00 sıralarında, Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde, R.G.(E-25)’nin kullanımındaki portakal yüklü Forklif aracın, fabrika içerisinde çalışmakta olan Fatma Taşçı(K-69) ‘ya çarpması ile bir iş kazası meydana gelmiştir.

Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Taşcı olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Bahse konu şoför tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT