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İŞ KAZASI OLAYIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI!

İŞ KAZASI OLAYIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Direktörler tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gönyeli’de bir otel inşaatında yüksekten düşerek yaşamını yitiren Beyazit Temiz’in ölümü ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, inşaatı yapan şirket direktörü Ö.G. (E-76) ile taşeron firma direktörü C.K. (E-40) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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