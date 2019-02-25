İŞ KAZASINDA 29 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Gönyeli’de dün meydana gelen iş kazasında yaklaşık 11 metre yüksekten beton zemine düşen 29 yaşındaki Beyazit Temiz hayatını kaybetti.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, dün saat 14.00 sıralarında, Gönyeli Çemberi yakınlarda yapımı devam eden otel inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Beyazit Temiz (E-29), altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 11 metre yükseklikten beton zemine düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.