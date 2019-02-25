"İŞ VERENLER, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMUYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, iş kazalarıyla ilgili işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadıklarını, hükümet olarak Müteahhitler Birliği’nden ise gerekli katkıyı görmediklerini söyledi.

Çeler, dün yaşanan ölümlü iş kazası sonrasında, inşaat iznin durdurulduğunu ancak tahkikat devam ederken inşaatın kapatılmaması ve yeniden faaliyete başlanması için girişim yapıldığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’nun bugünkü toplantısında son iki ayda yaşanan iş kazalarıyla ilgili yapılan eleştirileri yanıtladı.

Çeler , gerek var olan, gerekse değiştirilmeye çalışılan yasalarla iş kazalarının önlenmeye çalışıldığını kaydetti.

Ellerinden geldiğince, güçleri el verdiğince denetim yapmaya çalıştıklarına işaret eden Çeler, denetim konusunda personel sıkıntısı olduğunu ve bu açığın kapatılmaya çalışıldığını aktardı.

İşverenlerin, alıştırıldıkları için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadıklarını belirten Çeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda attığı hiçbir adımdan çekinmediğini söyledi.

Günün sonunda Müteahhitler Birliği’nden de gerekli katkıyı görmediklerini vurgulayan Çeler, dünkü kaza sonrasında, inşaat iznin durdurulduğunu ancak tahkikat devam ederken inşaatın kapatılmaması ve yeniden faaliyete başlanması için girişim yapıldığını belirtti.

Çeler, iş kazalarıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken, “Sizin içiniz cız eder benim içim ağlar. Geldiğimden beri bu konuyla uğraşırım” dedi.