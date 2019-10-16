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İŞ YERİ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

İŞ YERİ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

25 yaşındaki genç tutuklandı!

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13.10.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Bafra’da bir iş yeri içerisinde bulunarak polise teslim edilen yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uyuşturucu maddeyi tasarrufunda bulundurduğu sırada bahse konu iş yeri içerisinde düşürdüğü tespit edilen S.S.(E-25), İskele’de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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