İŞ YERİ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

13.10.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Bafra’da bir iş yeri içerisinde bulunarak polise teslim edilen yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uyuşturucu maddeyi tasarrufunda bulundurduğu sırada bahse konu iş yeri içerisinde düşürdüğü tespit edilen S.S.(E-25), İskele’de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.