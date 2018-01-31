İŞ YERİ SAHİBİ TANIDI!

Mertkan Sport’tan 3 ay önce hırsızlık yapan iki uyanık, aynı dükkana tekrar uğrayınca yakalandı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Bulgaristanlı Ivaylo Petrov ve Parashkeva Ilieva, turist olarak geldikleri Kuzey Kıbrıs’ta hırsızlık yaptı.

Lefkoşa’da Arasta Çarşısı’ndaki Mertkan Sport isimli giyim mağazasından 270 TL değerinde eşofman takımı çaldıkları belirlenen zanlılar, 3 ay sonra ikinci kez aynı mağazaya gidince yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturma başlatılırken, tutuklama talebiyle dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

İkinci hamlede yakalandılar

Zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Kuzey Kıbrıs’a Kasım ayı 2017 tarihinde turist olarak gelen zanlıların, Arasta bölgesinde dolaştıkları sırada Mertkan Sport isimli giyim mağazasından 270 TL değerinde eşofman takımını çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların olay tarihinden sonra önceki gün yeniden aynı mağazaya gitmeleri üzerine işletmeci tarafından tespit edilerek polise bildirmesi sonucunda tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, ,mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların Bulgaristan uyruklu olduklarını ve Güney Kıbrıs’ta yaşadıklarını belirterek, mahkemenin uygun bir teminata bağlamasını talep etti. Mahkeme, turist zanlıların 15 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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