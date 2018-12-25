İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Gazimağusa’dan sakin Çetin Altuncu iş yerinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 05:00 sıralarında, Gazimağusa’dan sakin 56 yaşındaki Çetin Altuncu, çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde, arkadaşları tarafından ölü olarak bulunmuştur.

Adı edilenin, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması sonucu gelişen kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.