İŞ YERİNİ SOYMUŞTU...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da kasiyer olarak çalıştığı “World Star Betting” isimli iş yerinden 4 farklı tarihte toplam 22 bin 500 TL sirkat eden sanık Zhoomart Bolotbek Uulu hakkındaki karar dün açıklandı.

Mağusa’da kasiyer olarak çalıştığı “World Star Betting” isimli iş yerinden 2018 yılı Ağustos ve Aralık ayları arasında 4 farklı tarihte toplam 22 bin 500 TL sirkat eden sanık Zhoomart Bolotbek Uulu’nun yargı süreci tamamlandı. “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla 11 Ocak 2019 tarihinde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlanan ancak teminat şartlarını yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen ve cezaevinden çıktığı gün yine konu iş yerinin muhasebe binasına hırsızlık için giren sanık Uulu’nun hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. “Müstahdem tarafından sirkat” ve “Suç işlemeye teşebbüs” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Uulu, 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

22 bin 500 TL sirkat edip bet ofisinde harcamıştı

Sanık Zhoomart Bolotbek Uulu, 11 Ağustos 2018 ile 26 Aralık 2018 tarihleri arasında müstahemi olduğu “World Star Betting” isimli işyerinde, 4 farklı tarihte kendisine şubelere götürmesi için verilen toplam 22 bin 500 TL’yi şubelere götürmeyerek sirkat etmiş ve konu paraları başka bir bet ofisinde harcamıştı. 2019 yılı Ocak ayı içerisinde şikayet üzerine tutuklanan sanık Uulu, 11 Ocak 2019 tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlanmış ancak teminat şartlarını yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti. Sanık Uulu, akabinde teminat şartlarını yerine getirerek 11 Şubat 2019 tarinde cezaevinden çıkmıştı. Sanık Uulu, cezaevinden çıktığı günün gecesi hırsızlık yapmak amacıyla çalışmakta olduğu iş yerinin muhasebe ofisine girmiş ve suçüstü yakalanmıştı.

Suçlu bulundu

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Zhoomart Bolotbek Uulu’yu, aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu “Müstahdem tarafından sirkat” suçu için 7 yıla kadar hapislik cezası öngürüldüğünü belirten Hacımulla, ön görülen hapislik cezası ile cezanın ciddiyetinin ortaya konulduğunu ifade etti. Hacımulla, “Müstahdem tarafından sirkat” suçunun güvene dayalı iş hayatında işçi ile iş veren arasındaki ilişkinin ihlal edilmesi ve toplum huzurunun bozulmasına neden olduğunun altını çizdi. Hacımulla, günümüzde bu tür suçların yaygınlaşmasını ve toplumu tedirgin eden suçlardan oluşunun gözönüne alındığında bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesinin gerektiğini belirtti.

İddia Makamı tarafından mahkemeye sunulan olgulara göre sanığın bet ofisinde çalıştığı sırada toplam 22 bin 500 TL sirkat ederek konu paraları bet ofisine harcadığını anımsatan Hacımulla, sanığın işlediği ilk hırsızlık suçundan sonra pişmanlık duymayarak sistematik ve planlı bir şekilde 3 kez daha aynı suçu işlediğinin görüldüğünü açıkladı. Hacımulla, sanığın ıslahı ve kamu menfaati gereği sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesi gerektiğini belirterek, sanığı 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.