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İŞ YERİNİN PARASINI CEBE ATTI!

İŞ YERİNİN PARASINI CEBE ATTI!

Hırsızlık!

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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 02.08.2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren “Açmenya Rent A Car” isimli işyeri içerisinde çalışmakta olan V.M.Y.(K-49)’nin araç kiralama ücreti olarak müşterilerden almış olduğu 450 Stg nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir.

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