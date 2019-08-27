İŞ YERİNİN PARASINI CEBE ATTI!

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 02.08.2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren “Açmenya Rent A Car” isimli işyeri içerisinde çalışmakta olan V.M.Y.(K-49)’nin araç kiralama ücreti olarak müşterilerden almış olduğu 450 Stg nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir.