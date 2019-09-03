İŞAD: YENİ KAPILARIN AÇILMASI GEREKİYOR

Dernek Başkanı Enver Mamülcü, sınır kapılarında yaşanan sıkıntıların ekonomiye büyük darbe vurduğunu söyledi.

Devletin ekonomide yaşanan krizi fırsata dönüştürmesi gerektiğini belirten Mamülcü, bu nedenle geçişlerin daha rahat yapılabilmesi adına teknolojik altyapının geliştirilmesi, personel sayısı ve geçiş kapılarının artırılması gibi önlemlerin alınmasını talep etti.

Görev yapan tüm hükümetleri iş insanlarının sesine kayıtsız kalmakla suçlayan Mamülcü, ülkenin refah seviyesinin artırmak için sınır geçişlerinde iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini söyledi.

Mamülcü “Biz iş yapamıyorsak, bizim de vereceğimiz vergi yoktur. Bu vergiyi veremezsek ülkemiz de kalkınamayacaktır. Ülkedeki tüm ekonomik paydaşların sürdürülebilir yapıya kavuşması için krizle gelen fırsatı değerlendirmemiz lazım” dedi.

Özellikle yeni kapıların açılmasının önemine işaret eden Mamülcü, “Bugün sadece basın açıklaması yapmakla yetiniyoruz. Bundan sonra diğer ekonomik örgütlerle birlikte farklı eylemlere gireceğiz” uyarısında bulundu.

Açıklamanın ardından basın mensuplarına dağıttığı yazılı açıklama ile de yedi maddede özetlenen çözüm önerileri sunuldu.