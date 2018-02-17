İŞBİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Arzu KÖPRÜLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay yeni kabinede görev alan bakanlara yönelik başlattığı ziyaretler çerçevesinde dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ayrı ayrı ziyaret etti.

Büyükelçi Kanbay, yeni kurulan KKTC hükümetinde üstlendiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi için Zeki Çeler’i tebrik etti.

Bakan Çeler’i, işbirliği içerisinde çalışma dileklerini ve yapılacak işlerde desteğini sunmak için ziyaret ettiklerini belirten Kanbay, güvenoyu alan hükümeti de bir kez daha kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, Kanbay’a hem güzel dilekleri hem de ziyareti için teşekkür ederek, bakanlığının insanlara doğumdan ölüme kadar her anında hizmet vermeyi gerektirdiğini ve bunun sorumluluğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Bakanlığa geldiği günden beri, yapacakları icraatların siyasi değil geleceğe yapılan yatırımlar olacağını tekrarladığını anlatan Çeler, “Bizim de bu bakanlığın verdiği hizmetlerden bir gün yararlanmamız gerekecek” dedi.

Çeler, bundan böyle bu bakanlığın bu ülkedeki en önemli kurumlardan olması için de elinden geleni yapacağını belirterek, süren ve başlatılacak projeleri ileriye taşımak için de işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Çeler, “Bugüne kadar önyargılarla farklı düşünceler olmuş olabilir ama artık iki kardeş ülke arasındaki bağların bu alanlarda atılacak adımlarla güçleneceğine inanıyorum” dedi.

Şahali: Suyun tek damlası heba olmamalı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ziyaret etti.

Görüşmede, Büyükelçi Kanbay Şahali’yi tebrik ederek, yardım ve destek vaatlerini iletti.

Türkiye’den gelen can suyunun KKTC’nin her yerine ulaştırılması, turizme, tarıma, sulamaya, öğrenim hayatına, sağlığa faydalı olabilmesi için birlikte çalışacaklarını dile getiren Kanbay, hükümet programındaki balıkçılık vb. yeni projelerin de hayata geçebilmesi için tüm desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Katkıların her alanda damga vurduğunu görmek ve bunu gerçekleştirmek ve daha ileriye yol almak için bakanlık görevini üstlendiğini kaydeden Şahali, “yaşam” demek olan suyun özellikle kuraklıkla ilgili sıkıntıyı gidereceğini ve tek bir damlasının heba olmamasını istediklerini söyledi.

2 Mart 2016 tarihindeki ekonomik protokole işaret eden Şahali, KKTC’nin yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmesi, tarım alanına suyun yönlendirilmesi, doğal kaynaklar, çevre duyarlılığına bağlı doğal kaynakların değerlendirilmesi, ormanların korunma ve geliştirilmesinin önemine işaret etti.

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