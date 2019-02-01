İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİR MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILMALI

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, BRT Sabah Haber’e konuk olarak önemli açıklamalar yaptı.

Özersay, Kıbrıs konusunda federasyon modeline ilişkin görüşlerini paylaştı, kendisinin federasyon karşıtı olmamakla birlikte Kıbrıs’ta federasyona uygun bir zemin bulunmadığını gözlemlediğini anlattı.

Kudret Özersay, “ Federasyonun uluslararası toplumun dikte ettiği bir model olmadığını, bu modelin Kıbrıs’taki iki toplumun talebi olduğunu ancak aradan geçen zaman zarfında farklı bir gerçekliğin ortaya çıktığını kaydetti.

Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kendi başına yönetmeye alışmış olmasından dolayı paylaşmayı hiç düşünmediğini belirten Özersay, dolayısıyla eğer çözüm isteniyorsa işbirliğine dayalı bir model üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Özersay, işbirliğine dayalı bir ortaklık modeli ile başlanırsa federal ortaklık ivme kazanabilir ifadelerini de kullandı.