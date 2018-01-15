İŞE ALINMADI İŞYERİNİ SOYDU

İş başvurusu yaptığı ancak alınmadığı makinist atölyesine zarar verip, içinden alet çaldığı öne sürülen zanlı Murat Ateş tutuklandı.

Bir hafta önce Türkiye’den gelen Murat Ateş, iddiaya göre Alayköy'de faaliyet gösteren Hasan Turgay'a ait Mechanic Land Oto servis garajı isimli iş yerine başvuru yaptı. İşe alınmayan ve buna öfkelenen zanlı, 12 Ocak 2018 tarihinde atölyenin kapısını kırdı, içeri girdi ve 160 bin TL değerinde alet çaldı. Kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Murat Ateş’in 12 Ocak 2018 tarihinde 21.00 – 22.00 saatleri arasında Mechanic Land Oto Servis Garajı isimli iş yerine ait giriş kapısının camını ve kapı elini kırarak iş yeri içerisine girdiğini söyledi. Polis, içeriye giren zanlının toplam değerleri 160 bin TL olan Autologıc marka ve Gscan marka iki araç arıza tespit cihazlarını çalarak olay yerinden kaçtığını aktardı.

Polis, şikâyet gelmesi üzerine olay yerinden alınan kamera kayıtlarından suçu kimin işlediğinin anlaşılması üzerine zanlının 13 Ocak 2018 tarihinde Lefkoşa'da çalmış olduğu cihazlar ile birlikte tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, vermiş olduğu ifadenin araştırılacağını belirterek zanlının, soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz alan zanlı, “ Ben konu yerde çalışmak için geldim, dükkân sahibi ile anlaşamadık ve beni sokağa attı. Beni havaalanına götür dedim götürmedi. Ben de bunu yaptım” dedi.

Star Kıbrıs