İŞE GİTMEYEN 4 KAMU ÇALIŞANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI!

Kamudaki ‘düzensiz yapı’ ile ilgili düğmeye basıldı…

‘Denetim eksikliği’ ve ‘hantal yapısı’ ile gündemden düşmeyen kamuda işe gitmeyen çalışanlar için düğmeye basıldı, hem Başbakanlık hem de Kamu Hizmeti Komisyonu harekete geçti

Ayşe GÜLER

‘Denetim eksikliği’ ve ‘hantal yapısı’ ile gündemden düşmeyen kamuda, işe gitmeyen çalışanlar yeniden mercek altına alınıyor.

Kamudaki mesai saatlerine uymayan, görevlerine gitmeyen çalışanların yeniden gündeme gelmesinin ardından hem Başbakanlık hem de Kamu Hizmeti Komisyonu düğmeye bastı.

Başbakan Tufan Erhürman ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, önceki akşam bir araya gelerek, farklı konularla birlikte kamu işleyişini masaya yatırdı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, kamuda uzun süredir devam eden ‘işe gelmeme’ konusunun mercek altında olduğunu vurgulayarak, bu konuda ayrıntılı bir rapor hazırlama aşamasında olduğunu da aktardı.

Kayral, kamu görevlilerinin işe geliş-gidiş saatlerinin her ilçede kurulacak bağımsız merkezler tarafından kayıt altına alınması gerektiğine işaret ederek, söz konusu merkezin gerek maaş kesintisi gerekse disiplin soruşturmasını yürütmesinin önemine dile getirdi.

Kamuda görev saatlerine uymayan personel ile ilgili soruşturma açma yetkisinin ilgili bakanlıklarda olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan 2013 ila 2017 yılları arasında Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı hareket eden, 1 yıl içinde 30 günden fazla özürsüz, izinsiz işe gelmeyen 4 çalışan işten çıkartıldı.

4 yıllık sürede 22 kişi ile ilgili 19 disiplin davasını görüşen Kamu Hizmeti Komisyonu, 2 Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 1 Posta Dairesi, 1 de Genel Orta Öğretim Dairesi çalışanını görevden uzaklaştırdı.

Kamudaki ‘düzensiz yapı’, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun resmi raporuna yansıdı.

KAYRAL, AYRINTILI RAPOR HAZIRLIĞINDA…

Başbakan Tufan Erhürman ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, önceki akşam bir araya gelerek, farklı konularla birlikte kamu işleyişini masaya yatırdı. YENİDÜZEN’e konuşan Kayral, kamuda uzun süredir devam eden ‘işe gelmeme’ konusunun mercek altında olduğunu vurgulayarak, bu konuda ayrıntılı bir rapor hazırlama aşamasında olduğunu da aktardı.

Kamu Hizmeti Komisyonu(KHK) Başkanı Kamil Kayral:

Maaş kesintisi veya disiplin kuralları uygulanır

Kamu Hizmeti Komisyonu(KHK) Başkanı Kamil Kayral, kamu görevlilerinin devamsızlıklarının amirleri tarafından takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, Kamu Görevlileri Yasası uyarınca devamsızlık gösteren kamu görevlilerine gelmediği günler veya saatler için maaş kesintisi yapılabileceğini veya disiplin kurallarının uygulamalarının işletilebileceğini açıkladı.

Kayral, bu bağlamda kamu görevlilerden maaş kesilmesinin Kamu Görevlileri Yasası’nın disiplin kuralları uygulamasını engellemeyeceğini dile getirerek, “Maaş kesintisi sonrası, kamuya gelmeme disiplin suçu haline gelmişse, bu konudaki kurallar uygulanmalıdır” dedi.

Bakanlık veya dairelerin çoğu kez yasanın mali yönünü uyguladığını ancak disiplin yönünü uygulamadığını belirten Kayral, bunların tespit edilmesi halinde ilgili bakanlıklara yazı gönderdiklerini ifade etti.

Adım adım soruşturma…

Kayral, disiplin suçu nedeniyle soruşturma açılmasının ardından uygulanan prosedüre yönelik bilgi de verdi.

Yasal mevzuat çerçevesinde ilk etapta konu ile ilgili soruşturma memuru atandığını, araştırmanın başlatıldığını belirten Kayral, araştırmanın tamamlanması ile dosyanın Savcılığa gönderildiğini, disiplin açısından suç unsuru tespit edilmesi halinde de hazırlanan ithamnamenin KHK’ya iletildiğini aktardı.

Kayral, KHK’nın yetkisi çerçevesinde hareket edilerek, soruşturma ile ilgili kararın üretildiğini sözlerine ekledi.

“Soruşturma yoksa ‘gerekçe’ olmalı”

Disiplin suçları konusunda kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatma yetkisinin ilgili bakanda olduğunu açıklayan Kayral, kendisinin de böyle bir durum saptaması halinde bakanlara bildirim yaparak, soruşturma açılmasını istediğini kaydetti.

Kayral, yalnızca ‘işe devamlılık’ konusunda değil, herhangi bir suç için soruşturma açılmaması için verilen kararın ‘idari bir karar’ olduğunu, bu nedenle de İdari Hukuku prensipleri açısından da gerekçeli olması gerektiğine işaret etti.

“Bakanlık ya soruşturma açar, gerekçesini bildirir. Ya da açmayacaksa gerekçeli olarak KHK’ya bildirmek zorundadır” dedi.

“1 yılda 30 günden fazla izinsiz, özürsüz işe gelmeme”

Bugüne kadar ‘devamsızlık’ nedeniyle kamudan çıkarılan kişi veya kişiler olduğunu da dile getiren Kayral, 1 yılda 30 günden fazla izinsiz veya özürsüz işe gelmeyen personellerin kamudaki görevlilerinin sona erdiğini açıkladı.

Kayral, denetimsizlik ve amirleri tarafından kamu görevlilerinin üzerine gidilmemesi nedeniyle kamuda başıboşluk olduğunu ifade etti.

“Bağımsız merkezler kurulmalı”

Başbakan Tufan Erhürman ile önceki akşam bir araya geldiklerini, farklı konuların yanı sıra kamunun düzeltilmesine yönelik çalışmalarını aktardığını söyleyen Kayral, kamu görevlilerinin işe geliş-gidiş saatlerinin bakanlıklardan denetlenemeyeceğini belirtti.

Kayral, her ilçede ilgili bakanlık ve daireden bağımsız kurulacak merkezlerin geliş-gidiş saatlerini kayıt altına alması gerektiğini ifade ederek, işe gitmeyenlerin listesinin bu merkezde toplanmasının önemine değindi.

Kamu Görevlileri Yasası’nın uygulanmasının da bu merkez aracılığıyla yapılması gerektiğini söyleyen Kayral, gerek maaş kesintisi gerekse disiplin soruşturmalarının da söz konusu merkezin uhdesinde olması gerektiğini ifade etti.

Kamudaki durumla ilgili rapor…

Kayral, kamudaki düzen, bu konuda atılması gereken adımların yanı sıra görevde olduğu 5 yıl boyunca KHK’nın faaliyetlerini içeren, görüş ve önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladığını da açıkladı.

Söz konusu raporu ilk etapta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacağını belirten Kayral, ardından da hükümetle paylaşacağını ifade etti.

Kayral, raporda bakanlıkların ortak sorunlarına değineceğini belirterek, performans uygulamalarının gizli sicilden açık sicile geçilmesinin doğurduğu mahsurların da yer alacağını kaydetti.

“Personel Dairesi, KHK’ya bağlanmalı”

Kamudaki denetimlerle ilgili Personel Dairesi’nin yetkileri bulunduğunu ifade eden Kayral, dairede idare memuru ve kitabet açısından personel eksikliği sıkıntısı yaşandığına işaret etti.

Kayral, söz konusu durum nedeniyle Personel Dairesi’nin bazı fonksiyonları ile birlikte KHK çatısı altına bağlanması gerektiğini vurgulayarak, bu yönde adım atılmasının denetleme açısından çok yararlı olacağını vurguladı.

Böylelikle Personel Dairesi’nin siyasilerin elinden, bağımsız bir kuruluş statüsüne kavuşacağını vurgulayan Kayral, denetlemeleri daha çok yaptırabileceğine sözlerine ekledi.

“Uyarılara kulak veriliyor, soruşturmalar açılıyor”

Kayral, son zamanlarda daire tarafından saptanarak, bakanlıklara gönderilen disiplin konusundaki uyarılara kulak verildiğini ve soruşturmaların açıldığını belirtti.

Bu durumun kamu görevlileri üzerinde etkili olacağı kanaatinde olduğunu ifade eden Kayral, açılan soruşturmaların neticelendirilerek, KHK’ya aktarılması durumunda verilecek uygun cezaların kamu görevlileri üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Münhaller, sınavlar…

2.5 ayda 74 sınav

Münhallerden de bahseden Kayral, erken seçim dolayısıyla yürürlüğe giren seçim yasakları nedeniyle programını uygulama açısından en fazla zararı KHK’nın gördüğünü, yerel seçim yasaklarına kadarki (öngörülen tarih 24 Nisan) 2-2.5 aylık sürede 74 sınav yapılacağını kaydetti.

Kayral, yapılacak sınavlarla yetki artırımına gidileceği söylense de şu an için Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne 7 kişi, Dışişleri Bakanlığı’na ise 20 kişinin istihdam edileceğini belirtti.

Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından müdür muavinleri atamasının yapıldığını dile getiren Kayral, okullarda doğan öğretmen eksikleri ile ilgili 9 kişilik talep geldiğini, sınavı yapılan ve sırada bekleyen kişilerden 4 atama yapıldığını sözlerine ekledi.

Sağlık…

Kayral, bununla birlikte hastanelerdeki başhekim yardımcıları sınavının yapıldığını, yazılı sınav sonrasında mülakat safhasına geçileceğini ifade ederek, emekliye ayrılan veya boşalan kadrolar ile ilgili talep gelmesi galinde başhekim atamalarının da yapılacağını belirtti.

Kamuda ‘geçici personel alınmamasına’ yönelik kararın sağlık sektörü için geçerli olmadığını dile getiren Kayral, çok acil ihtiyaç olması halinde, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda öngörülen kadrolara geçici istihdam yapılabildiğine değindi.

Kayral, geriye kalan sınavların terfi sınavları olduğuna değindi.

4 İSİM, 3 FARKLI KURUM…

Kamudaki ‘düzensiz yapı’, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun resmi raporuna yansıdı. 2013 ila 2017 yılları arasında Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı hareket eden, 1 yıl içinde 30 günden fazla özürsüz, izinsiz işe gelmeyen 4 çalışan işten çıkartıldı, 4 yıllık sürede 22 kişi ile ilgili 19 disiplin davasını görüşüldü

Disiplin dosyası kabarık…

4 kamu çalışanı, görevden uzaklaştırıldı!

Kamu Hizmeti Komisyonu 2013 ila 2017 yılları arasında toplamda 22 kişi ile ilgili 19 disiplin davasını görüştü.

Davalar sonucunda 4 kamu görevlisi, Kamu Çalışanları Yasası’na aykırı hareket ve 1 yıl içinde 30 günden fazla özürsüz, izinsiz işe gelmemesi nedeniyle işten atıldı.

Kamu görevinden uzaklaştırılan kişilerin 2’si Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 1’i Posta Dairesi, 1’i de Genel Orta Öğretim Dairesi çalışanıydı.

2017’de 8 ‘disiplin’ davası…Eğitim ilk sırada!

Görevden çıkarma, geçici uzaklaştırma ve uyarı cezası!

2017’de ise KHK, 9 kişi ile ilgili 8 disiplin davasını görüştü.

Davaların 2’si İlköğretim Dairesi, 1’i Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, 1’i de Genel Ortaöğretim Dairesi çalışanlarıyla alakalıydı.

Geriye kalan disiplin davalarının 2’si Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, 1’i Yüksek Mahkeme, 1’i de

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde çalışan kamu görevlilerine yönelikti.

1 kamu görevlisi, işten çıkarıldı…

Disiplin davalarının kararları incelendiğinde, Genel Ortaöğretim Dairesi’nde çalışan, 11 Nisan 2017’de alınan sonuca göre KHK, 1 kişiyi öğretmenlik görevinden çıkardı.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki disiplin davası, ‘eksik evrak dolayısıyla’ ileriye götürülemedi.

KHK kararına göre; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ndeki bir kamu sağlık çalışanı ile Yüksek Mahkeme’de görev yapan birer kamu görevlisi 4 ay süreyle yarı maaşla kamu görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

İlköğretim Dairesi’nde görevli bir kamu çalışanı aleyhindeki disiplin davasının ise ileri götürülemediğinden reddine karar verildi.

Bununla birlikte Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ndeki 1, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nde görevli 2 kamu görevlisi aleyhine açılan ceza davası nedeniyle disiplin davası bekletiliyor.

2013-2016…

3 çalışan kamu görevinden atıldı

2013 ila 2016 tarihleri arasındaki Kamu Hizmeti Komisyonu’nda 13 kişiyle ilgili 11 disiplin davası görüşüldü.

Bu bağlamda 2’si Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 1’de Posta Dairesi’nden olmak üzere toplam 3 kamu çalışanı, görevden atıldı.

KHK’nın resmi verilerinde dava dosyaları ve sonuçları detaylandırıldı.

Buna göre; 25 Ekim 2013 tarihinde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde çalışan 2 kamu görevlisi, Kamu Görevlileri Yasası’nda 100. Maddesi kapsamında aykırı olarak kamu göreviyle bağdaşmayan yüz kızartıcı suç işlemek suçundan kamu görevinden sürekli olarak çıkarıldı.

22 Eylül 2014 İlköğretim Dairesi’ndeki bir görevli; 4 ay hapis cezasına çarptırılmak suretiyle yüz kızartıcı suç işlemek, Öğretmenler Yasası tahtında sahte belge düzenleyerek tedavüle sürmek, ‘yansızlık’ görevini yerine getirmemek suçlarından 10 ay görevden uzaklaştırıldı, 2 yıl süreyle de kademe ilerlemesi durduruldu.

Bunun yanı sıra 16 Mart 2015’te Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nde görevli bir kamu çalışanı, Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı hareketten 2 ay süreyle yarı maaşla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Öte yandan Genel Ortaöğretim Dairesi’ndeki bir kamu görevlisi hakkında ise Öğretmenler Yasası’na aykırı hareketten kademe ilerlemesi 6 ay durduruldu, kınama ve uyarı cezası verildi, 18 ay süreyle yarı maaşla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Yataklı Tedavi Kurumları’ndaki iki sağlık çalışanı ile ilgili dava düştü, herhangi bir karar üretilmedi.

Dosya kabarık…

8 Ekim 2015’te Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ndeki bir kamu çalışanı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na aykırı hareket ve davranış nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldı, 3 yıl süreyle de kademe ilerlemesi durduruldu.

22 Ekim 2015’te Posta Dairesi’ndeki bir kamu çalışanı ise 1 yılda 30 gün izinsiz ve özürsüz görev yerine gelmediği ve yasanın 100. Maddesine aykırı olarak görev yerine olma ödevini yerine getirmemekten dolayı kamu görevinden çıkarıldı.

5 Mayıs 2016’da ise Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nde çalışan bir kamu görevlisi Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 14,93 ve 97 maddelerine aykırı olarak yasada öngörülen ödev ve yükümlülükleri yerine getirmemekten toplamda 35 ay geçici olarak işinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan 12 Mayıs 2016’da Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde görevli bir kamu çalışanı, yasanın 100.maddesine aykırı olarak yasa tüzük ve yönetmenliklere uygun olarak verilen emri yerine getirmekten kaçınmaktan dolayı kademe ilerlemesi 1 yıl süre ile durduruldu.

6 Haziran 2016’da Yüksek Mahkeme’de çalışan bir görevli Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunma yasağına uymamak, başka iş yapma yasağına uymamak nedeniyle kamu görevinden çıkarıldı.

20 Haziran 2016’da ise Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ndeki ilgili yasaya aykırı hareketten dolayı 4 ay yarı maaşla görevden çıkarılma, kademe ilerlemesi 1 yıl süreyle durdurulması ve 1 aylık net maaşının ¼’ünün kesilmesine karar verildi.

Yenidüzen