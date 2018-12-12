Işın Karaca'dan üzücü haber!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından böbrek taşı düşürdüğü haberini takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından sağlığıyla ilgili paylaşım yapan Işın Karaca paylaşımına, "Ne kadar teşekkür etsem azdır. Şahane bir ekipsiniz, iyi ki size denk geldi bu gecem. Böbrek taşı düşürürken ki ağrıyı bilen vardır aranızda.. Salı gecemizi acil de geçirdik ama çok şükür daha iyiyiz, taş kanala dalmış, lütfedip çıkmasını bekleyeceğiz... Her koşulda beni güldürmek için uğraşıyorsun ya, nerden buluyorsun bu enerjiyi, hele benim için bu kadar paniklerken... Salı sallanır dedikleri bu olsa gerek... çok şükür evimize geldik." notunu ekledi.