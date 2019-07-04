ISINIP PATLAYAN ÇAKMAK YÜZÜNDEN ARABA YANDI!
Araç tamamen yandı!
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Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde dün öğle saatlerinde, Demir Oto Elektrik isimli iş yeri önünde park halinde bulunan Mahmut Demir’e ait EG 578 plakalı salon araç, içerisinde bulunan çakmağın güneşten ısınıp patlaması sonucu çıkan yangında tamamen yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler : çakmak ısınması, patlama, araç yangını
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