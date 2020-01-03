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ISINMAK İÇİN YAKTIKLARI KÖMÜR ZEHİRLEDİ!

ISINMAK İÇİN YAKTIKLARI KÖMÜR ZEHİRLEDİ!

Yoğun bakıma alındılar!

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Baf’ta ikamet eden 2 Mısırlının, ısınmak için yaktıkları kömürden zehirlenerek hastaneye kaldırıldıklarını yazdı. Haberde, zehirlenen Mısırlıların durumlarının kritik olduğu ve birinin Limasol Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, diğerinin de Baf Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü kaydedildi.
 

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