İSKELE BELEDİYESİ 2. DENİZ FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

İskele Belediyesi’nin bu yıl 2.’sini düzenlediği Deniz Festivali devam ediyor.

İskele Belediyesi açıklamasına göre, 19 Ağustos’ta başlayan festival, İskele Belediyesi Halk (Makenzi) Plajı’nda yapılıyor. Açılışı, iki gün süren plaj hentbol turnuvasıyla yapılan festivalde yerli sanatçılar da konser veriyor.

2. Deniz Festivali; 25, 26 ve 27 Ağustos’ta çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalde 25 Ağustos Cuma günü 2. Sahil Yolu Koşusu ve Çağdaş Aydaş konseri, 26 Ağustos’ta Uçurtma Şöleni, 2. Plaj Futbolu ve Grup Zirve konseri yer alacak. Festival, 27 Ağustos’ta 2. Kumdan Heykel Yarışması, Survivor Çocuk, İskele Belediye Tiyatrosu Charlie Chaplin gösterisi ve Grup Frekans konseri ile son bulacak.

İskele Belediyesi 2. Deniz Festivali’nin açılış konserini Rhythm of Cyprus vermişti.