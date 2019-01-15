İSKELE BELEDİYESİ VE BÜRO-İŞ ARASINDA SÖZLEŞME

İskele Belediyesi ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Büro-İş arasında, İskele Belediyesinde çalışan işçilerin haklarıyla ilgili toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, günün şartlarına uygun revize edilen ve 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak sözleşmeye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Büro-İş Başkanı Baytun Tuna imza attı.

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, işçinin hakkının, çalışma koşullarının ve işçilerin maaşlarının zamanında ödenmesine çok önem verdiklerini kaydetti.