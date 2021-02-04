İskele Belediyesi sosyal medya hesabından PCR testleri ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama :

''İSKELE BELEDİYESİ’NDEN ‘PCR’ ATAĞI

YARIN İTİBARİ İLE PCR TESTLERİ İSKELE’DE YAPILABİLECEK

PCR TESTLERİNDE ÖNCELİK İLÇELER ARASI GEÇMESİ GEREKEN KİŞİLER OLACAK

PCR TESTLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

İskele Belediyesi, İlçeler arası geçişte gösterilmesi şartı koşulan (Negatif) PCR Testleri için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan “Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlerde ücretsiz PCR Testi yapılabilecek” ifadesine rağmen İskele’de bir merkezin belirlenmemesi, İskele Belediyesi’ni harekete geçirdi. İlçeler arası geçmesi gereken çok sayıda kişinin bulunduğu ve daha önce belirtilen açık olacak iş kollarında çalışan çok kişi olduğundan, İskele’de halkın mağduriyet yaşamaması için girişim başlatan İskele Belediyesi, PCR Testlerinin İskele’de yapılması için İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri ile hareket edecek. Söz konusu hemşirelerimiz, bugün almaya başladıkları eğitimin ardından, yarın (5 Şubat) itibari ile İskele Belediyesi tarafından duyurulacak bir noktada PCR Testlerini yapmaya başlayacak. Ücretsiz yapılacak PCR Testlerinde öncelik, ilçeler arasını geçiş yapması gereken kişiler ile daha önce belirtilen açık olacak iş kollarında çalışan kişiler olacak.''