İSKELE FESTİVALİ BAŞLADI

51. Geleneksel İskele Festivali düzenlenen törenle başladı.

Festival kortejinin İskele Ecevit Meydanı’na gelmesinin ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Dostluk ve kardeşlik adına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun festival ateşini yakmasının ardından 24. Uluslararası halk dansları festivaline katılmak amacıyla ülkede bulunan KKTC, Türkiye, Arjantin, Kırgızistan,Şili, Kazakistan ve Kuzey Makedonya halk dansları ekipleri gösteri sundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu açılışta yaptığı konuşmada İskele festivalini yarım asırdır devam ettiğini ifade ederek, “Larnaka’dan İskele’mize, geçmişten günümüze taşımayı başardığımız İskele Festivalimizi, siz halkımızın da katılımı ve desteği ile günümüze kadar taşıdık, geleceğe de aynı heyecanla taşımanın kararlılığındayız” dedi.

10 gün boyunca devam edecek olan festivalin her gününün dolu dolu geçeceğini söyleyen Sadıkoğlu, büyük bir emek ve çalışmanın sonucunda düzenlenen festivale katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Genç CİOFF Dünya Başkanı Kağan Tiftik de, düzenlenen festivalin ülkenin tanıtılmasına katkı sağladığını dile getrdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da uluslararası boyutta düzenlenen İskele Festivali’nin her geçen gün daha da iyi ve güzele gittiğini kaydederek, emeği geçenleri tebrik etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmen tanınmasa da ve belki görünür gelecek de bu çok zor bir iş olsa da sınırları aşan tanınmışlıkları vardır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, İskele festivalinin birçok dünya ülkesini ağırladığını ve halk dansları gösterilerinin sunulduğuna atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kendi belediye başkanlığı döneminde bunun pek mümkün olmadığını da anımsatarak, bu tür kültürel etkinliklerin sınırları aştığını tanınmamışlıkları dinlemediğini ve halkların bir araya gelerek kaynaşabildiğini vurguladı.

Akıncı, son üç yıldır sahne alan Cumhurbaşkanlığı orkestrasının da sınırları aşan bir fenomen haline geldiğini ve uluslararası boyutta konserler verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımıyorlar resmen ama sanatını tanıyorlar, tanımak durumunda kalıyorlar” diyerek 53 farklı ülkeden öğrencisi bulunan ülkedeki üniversitelerin de öğrenci sayısını her geçen yıl arttırdığını belirtti.

Üniversitelerde de sınırları aşan bir başarının söz konusu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeyi tanımasalar bile üniversitelerin verdiği diplomaların tanındığını ve bir eğitim köprüsü kurulabildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “ben Kıbrıs’ta belirsizlikten kurtulacağımız, barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz eşitlik ve güvenlik içinde olabileceğimiz bir siyasi çözümden yanayım” diyerek bunun için çok uğraş verdiğini ve vermeye de devam edeceğini kaydetti.

Mücadele ederken siyasi eşitlikte asla taviz vermeyeceklerini yineleyen Akıncı, bir diğer taviz vermeyeceği unsurun da güvenlik ve özgür bir toplum olarak yaşayabilmek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “bunun dışında zaten bulunacak her türlü çözüm asla ve asla çözüm olarak nitelendirilemez, ama çözüm olmadı diye hayat da durmuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Güzelyurt Festivalinin ardından İskele festivaline de katılan Başbakan Ersin Tatar da düzenlenen festivallere her yıl ilgi ve katılımın arttığını söyleyerek, “Kıbrıs Türkünün bu topraklarda var olmanın bu bir özelliğidir, kendi geleneklerini kültürlerini yaşatma adına böyle geleneksel festivallerde bu güzellikleri yaşıyoruz” dedi.

Festivallerde kültürlerin ve vatandaşların bir araya gelerek kaynaşma fırsatı bulduğunu ifade eden Başbakan Tatar ayrıca ekonomik olarak da bölgeye canlılık getirdiğini sözlerine ekledi.

Festivalin ilk etkinliği ise Türkiye’nin sevilen sanatçısı Hakan Yazıcıoğlu ile Fettan Can konseri oldu.

İskele Belediyesi Açık Hava Düğün merkezinde yer alan konser beğeni topladı.

10 gün sürecek festivalde; 36.Yılın Gençleri yarışması, 24. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali, KKTC Turing Otomobil Kurumu tarafından düzenlenecek KKTC’nin en büyük ve en iddialı otomobil rallisi, Benon Dervişler Bisiklet yarışı, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, Yerli Sanatçılar Konseri, Tavla, Tenis, Darts ve Satranç Turnuvası, Basketbol Şöleni, Oltayla Balık Avlama Yarışması, Okçuluk Yarışması, Trap-Skeet Yarışması, En Güzel Bahçe yarışması, Yemek Yarışması, Yağlı direkten bayrak kapma ve dalma yarışması gibi daha pek çok etkinlik yer alacak.

