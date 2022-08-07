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İskele-Granel ana yolundaki yol kavşağında trafik kazası 2 kişi yaralandı

İskele-Granel ana yolundaki yol kavşağında trafik kazası 2 kişi yaralandı

Trafik kazası 2 kişi yaralandı alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

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İskele-Granel ana yolundaki yol kavşağında, dün saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi; kazada, 2 kişi yaralandı, kazaya sebebiyet veren ve 406 mlgr alkollü olduğu belirlenen sürücü Evgenii Anikin (E-38) tutuklandı.

TAK

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