İskele-Granel ana yolundaki yol kavşağında trafik kazası 2 kişi yaralandı
Trafik kazası 2 kişi yaralandı alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.
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İskele-Granel ana yolundaki yol kavşağında, dün saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi; kazada, 2 kişi yaralandı, kazaya sebebiyet veren ve 406 mlgr alkollü olduğu belirlenen sürücü Evgenii Anikin (E-38) tutuklandı.
TAK
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