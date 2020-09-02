İskele ilçesinde yerli zeytin hasadı 25 Eylül’de başlayacak
İskele Kaymakamlığı, İskele ilçesi hudutlarında zeytin hasadına başlama tarihinin, yerli zeytinde, 25 Eylül olarak belirlendiğini bildirdi.
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İskele Kaymakamlığı, İskele ilçesi hudutlarında zeytin hasadına başlama tarihinin, yerli zeytinde, 25 Eylül olarak belirlendiğini bildirdi.
İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gemlik türü zeytinde ise hasat 4 Eylül’de yapılabilecek.
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