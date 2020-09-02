İskele ilçesinde yerli zeytin hasadı 25 Eylül’de başlayacak

İskele Kaymakamlığı, İskele ilçesi hudutlarında zeytin hasadına başlama tarihinin, yerli zeytinde, 25 Eylül olarak belirlendiğini bildirdi.

İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gemlik türü zeytinde ise hasat 4 Eylül’de yapılabilecek.