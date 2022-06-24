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  3. İskele Kaymakamı Toroslu: Dün gece 500-600 dönüm dolaylarında arazi yandı
İskele Kaymakamı Toroslu: Dün gece 500-600 dönüm dolaylarında arazi yandı

İskele Kaymakamı Toroslu: Dün gece 500-600 dönüm dolaylarında arazi yandı

İskele Kaymakamı Toroslu: Dün gece 500-600 dönüm dolaylarında arazi yandı

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İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da dün akşam sabaha kadar ekiplerin canla başla çalıştıklarını, bölgede soğutma çalışmalarınn sürdüğünü açıkladı.

Helikopterin bölgede su bırakmaya başladıklarını da kaydeden  Toroslu, dün gece  500-600 dönüm dolaylarında arazinin kaybedildiğini belirtti

BRT

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