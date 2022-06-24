İskele Kaymakamı Toroslu: Dün gece 500-600 dönüm dolaylarında arazi yandı
İskele Kaymakamı Toroslu: Dün gece 500-600 dönüm dolaylarında arazi yandı
A+A-
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da dün akşam sabaha kadar ekiplerin canla başla çalıştıklarını, bölgede soğutma çalışmalarınn sürdüğünü açıkladı.
Helikopterin bölgede su bırakmaya başladıklarını da kaydeden Toroslu, dün gece 500-600 dönüm dolaylarında arazinin kaybedildiğini belirtti
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.