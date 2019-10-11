İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA...

İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arızanın giderildiği, İskele Polis Müdürlüğü’ne mevcut hatlardan ulaşılabilindiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı dün gece yaptığı açıklamada, İskele bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı İskele Polis Müdürlüğü mevcut hatları ile 155 polis imdat hattının devre dışı kaldığını bildirmişti.