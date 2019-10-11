İSKELE POLİS TELEFON HATTA DEVRE DIŞI KALDI!

İskele Polis Müdürlüğü mevcut hatları ile 155 polis imdat hattı devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre İskele bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı İskele Polis Müdürlüğü mevcut hatları ile 155 polis imdat hattı devre dışı kaldı.

Polisin verdiği bilgiye göre “arıza giderilinceye kadar İskele Polis Müdürlüğüne ulaşmak isteyenlerin 0548 811 7155 çağrı numaralı hattı kullanmaları önemle rica olunur” denildi.