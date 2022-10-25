İskele ve Girne’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 8 tutuklu

İskele ve Girne’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 8 kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, H.İ.Y.(E-21), T.Y.(E-21), İ.H.I.(E-21) bir taraf S.Ç.(E-49), S.Ç.(E-18) ve A.Ç.(E-21) ise diğer taraf olmak üzere dün akşam Girne’de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

H.İ.Y.’nin tasarrufundaki kanunsuz bıçakla kalçasından yaraladığı S.Ç., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu oldu. Söz konusu kişiler tutuklandı.

Öte yandan İskele’de, dün akşam alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada A.J.(E-41) ve A.K.(E-38) tutuklandı. A.J.’nin A.K’nin yüzük parmağını kırdığı belirtildi.

-Bankada başkasının pasaportuyla işlem yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı

Gönyeli’de bir bankada başkasının pasaportuyla işlem yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, S.D.A.(E-23) dün para çekmek amacıyla gittiği bankada, başka şahsa ait pasaportu gösterip kendini o şahıs olarak tanıttı. S.D.A.’nın işlem sonrası banka evrakını pasaport hamili adına imzaladı. Bahse konu şahıs tutuklandı.