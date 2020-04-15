İskelede 2 Asemptomatik vaka tespit edildi

Kanal T'de canlı yayın konuğu olan Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli kendisine programa girmeden önce Mağusa Başkekimi tarafından verilen bilgiye göre İskelede ikamet eden iki kişide corona virus saptandığını duyurdu.

Hastaların 78 ve 82 yaşlarında karı koca olduğu, hiçbir corona virüs semptomuna sahip olmadıkları ve hastaneye üriner sistem hastalıklarından dolayı geldiklerini açıklayan Bakan, hastaların ameliyat öncesi normal rutin kan tahlilerinde corona virüs saptandığını ve akabinde hastaların Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu hastanesi naklediği bilgisini verdi.