İSKELE'DE ARABA YANGINI!
Cayır cayır yandı!
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İskele’de bir araba, seyir halindeyken muhtemelen elektrik aksamlarındaki kısa devre sonucu çıkan yangında, tamamen yandı.
Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, Alexander Kliavsov (E-19) yönetimindeki KF 112 plakalı salon araç, bugün 16.15’te İskele’de, Edelweiss Otel’e giden yolda seyrederken yandı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.
Etiketler : İskele, araba yangını, Alexander Kliavsov
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