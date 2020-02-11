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İSKELE'DE ARABA YANGINI!

İSKELE'DE ARABA YANGINI!

Cayır cayır yandı!

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İskele’de bir araba, seyir halindeyken muhtemelen elektrik aksamlarındaki kısa devre sonucu çıkan yangında, tamamen yandı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, Alexander Kliavsov (E-19) yönetimindeki KF 112 plakalı salon araç, bugün 16.15’te İskele’de, Edelweiss Otel’e giden yolda seyrederken yandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

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