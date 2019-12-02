İSKELE'DE AV KÖPEĞİ HIRSIZLIĞI!

01.12.2019 tarihinde, saat 04.30 sıralarında, İskele’de Bahçeler bölgesinde bir şahsa ait ikametgahın avlusunda bulunan Yula cinsi av köpeğinin çalındığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.N. (E-60) tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.