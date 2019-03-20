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İSKELE'DE UYUŞTURUCU!

İSKELE'DE UYUŞTURUCU!

2 kişi tutuklandı!

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Polis Basın Bülteni’ne göre, İskele’de S.A.’nın (E-24) aracına, K.E.(K-27) tarafından uyuşturucu konulup polis tarafından tutuklanmasının sağlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında arandığı bildirilen İ.D. (E-31) tespit edilerek tutuklandı. Polis ayrıca meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan B.L. (K-30) de tutuklandı. Soruşturama devam ediyor.

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