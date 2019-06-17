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İskele’de yaz yağmuru

İskele’de yaz yağmuru

İskele’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi.

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Yağmurlardan dolayı İskele Merkez de yollarda su birikintileri oluştu.
Etkili olan sağanak yağıştan dolayı İskele Ecevit Meydanı ile Şehit Orhan Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı. 

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Bunun üzerine İskele Belediye ekipleri kısa bir süre sonra olay yerine giderek yağmur suyu drenaj çalışması başlattı. Yağmur suyunun tahliye edildiği yollar yeniden trafiğe açıldı.

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Bu arada sorunun kanalizasyonların tıkalı olmasından değil yağmurun ani ve sağanak bir şekilde yağmasından dolayı olduğunu ifade edildi.

BRT

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