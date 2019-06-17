İskele’de yaz yağmuru

Yağmurlardan dolayı İskele Merkez de yollarda su birikintileri oluştu.

Etkili olan sağanak yağıştan dolayı İskele Ecevit Meydanı ile Şehit Orhan Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Bunun üzerine İskele Belediye ekipleri kısa bir süre sonra olay yerine giderek yağmur suyu drenaj çalışması başlattı. Yağmur suyunun tahliye edildiği yollar yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada sorunun kanalizasyonların tıkalı olmasından değil yağmurun ani ve sağanak bir şekilde yağmasından dolayı olduğunu ifade edildi.

BRT