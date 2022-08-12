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İskele’deki ölümlü iş kazasıyla ilgili tutuklama

İskele’deki ölümlü iş kazasıyla ilgili tutuklama

İskele’deki ölümlü iş kazasıyla ilgili tutuklama

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İskele’de dün bir inşaatta, iskele üzerinde çalışırken dengesini kaybedip 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybeden Dündar Arda’nın ((E-49) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kazada ihmali görülen A.Ş.(E-27) tutuklandı.

Polis bülteninde yer alan bilgiye göre, iş kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

BRT/PGM

 

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