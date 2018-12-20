İşkence mağduru papağan öldü!

Bir televizyon programıyla tanınan Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşmuştu. Dün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edilen papağının gece saatlerinde sağlık durumu kötüleşti. Gereken tüm müdahalelerin yapıldığı Bahtiyar isimli papağanın bu sabah öldüğü bildirildi.

Bir televizyon programıyla tanınan Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşmuştu. Dün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edilen papağının, gece saatlerinde sağlık durumu kötüleşti. Gereken tüm müdahalelerin yapıldığı Bahtiyar isimli papağan, bu sabah öldü. Uzun süre beslenemediği tahmin edilen papağanın kesin ölüm nedeni, yapılacak tıbbi incelemenin sonucunda belli olacak.

Papağana eziyet edip sosyal medyadan paylaşmıştı

Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, sosyal medya hesabında papağanına yaptığı işkence görüntülerini paylaşmasının ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilen Murat Özdemir serbest kalırken, savcılık akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için kendisini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etmişti. Özdemir, akıl sağlığının tespiti için 21 gün boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine gönderilmişti.

Para cezası kesildi

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce, Özdemir hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nuna istinaden idari yaptırım kararı alındı. Buna göre, Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası kesildi.